США не предупредили Киев о российском баллистическом ударе из-за непогоды — Politico
Американские чиновники объяснили отсутствие предупреждения для Киева о запуске российских баллистических ракет 12 октября неблагоприятными погодными условиями.
Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.
При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.
«Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом», — сообщил неназванный источник.
Об этом сообщает Politico.
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