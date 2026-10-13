США не предупредили Киев о российском баллистическом ударе из-за непогоды — Politico

Американские чиновники объяснили отсутствие предупреждения для Киева о запуске российских баллистических ракет 12 октября неблагоприятными погодными условиями.

Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

«Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом», — сообщил неназванный источник.

Об этом сообщает Politico.

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