США представлять Україні нові ідеї щодо завершення війни — Axios

0:00 / 0:00

У п’ятницю, 9 жовтня, у Маямі відбудуться переговори української делегації зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За даними Axios, сторони обговорять нові пропозиції щодо завершення війни, які американські переговорники розробляли після нещодавніх контактів із представниками України та Росії.

Віткофф і Кушнер проведуть з українською стороною робочу зустріч, щоб розглянути нові підходи до завершення війни. Американці прагнуть напрацювати єдину пропозицію для подальшого дипломатичного процесу. Те саме, з посиланням на американське джерело, повідомляє й Reuters. NewsNation уточнює, що йдеться про нову пропозицію щодо завершення конфлікту, а до зустрічі долучаться й представники НАТО та ЄС.

За словами джерела, у Маямі розглянуть:

гарантії безпеки для України;

план повоєнного процвітання;

інші аспекти конфлікту.

Європейських партнерів на переговори також запросили. За повідомленням Білого дому, на яке посилався «Главком», на зустріч очікують радників із національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також представників Європейського Союзу та НАТО. За даними Axios, до американської команди також увійдуть представники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США.

Склад української переговорної групи назвав Володимир Зеленський. За його словами, до неї входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, колишній представник України в ООН Андрій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Переговори триватимуть два дні, 9–10 жовтня. Зеленський розраховує, що команда повернеться до Києва в понеділок, 12 жовтня, і тоді він отримає всі подробиці. Президент також сподівається, що європейська команда долучиться як до української, так і до американської групи.

Напередодні поїздки Буданов написав: «Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами — це важка спільна робота».

Як розповіло джерело Axios, Сполучені Штати намагаються виступити посередником між сторонами, щоб підготувати документ, який можна було б подати як спільну пропозицію. Конкретний зміст положень поки що не розкривають.

Американське джерело також нагадало про наближення зими: якщо бойові дії триватимуть, наступний зимовий період буде складним для всіх сторін, а це посилює інтерес до дипломатичного врегулювання.

Кремль безпосередньо в зустрічі в Маямі не бере участі. Йдеться про консультації американської та української сторін за участю європейських партнерів, а вже напрацьовані підходи можуть стати основою для подальших контактів із Росією.

Представники Дональда Трампа можуть пізніше в жовтні знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним, пише Axios із посиланням на джерело. Востаннє вони бували там на початку вересня: тоді, за даними Moscow Times, вони прилетіли до російської столиці й зустрілися з Путіним, а наступного дня поїхали до Києва.

Зустріч відбувається на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа відновити дипломатичний процес. У четвер державний секретар США Марко Рубіо назвав війну небезпечним глухим кутом, а сам Трамп цього тижня заявив, що найближчим часом збирається поговорити з Путіним по телефону.

Джерело: Axios

Нагадаємо, посланці президента Трампа проведуть у Маямі переговори щодо України.

Європейські партнери приєднаються до переговорів України та США.

До цього Зеленський назвав головну тему переговорів у США.

Читай нас у