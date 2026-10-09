США представят Украине новые идеи по прекращению войны — Axios

В пятницу, 9 октября, в Майами состоятся переговоры украинской делегации со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По данным Axios, стороны обсудят новые предложения по прекращению войны, которые американские переговорщики разрабатывали после недавних контактов с представителями Украины и России.

Уиткофф и Кушнер проведут с украинской стороной рабочую встречу, чтобы рассмотреть новые подходы к прекращению войны. Американцы стремятся выработать единое предложение для дальнейшего дипломатического процесса. Об этом же, со ссылкой на американский источник, сообщает и Reuters. NewsNation уточняет, что речь идет о новом предложении по прекращению конфликта, а к встрече присоединятся также представители НАТО и ЕС.

По словам источника, в Майами будут рассмотрены:

гарантии безопасности для Украины;

план послевоенного процветания;

другие аспекты конфликта.

Европейских партнеров также пригласили на переговоры. Согласно сообщению Белого дома, на которое ссылался «Главком», на встречу ожидаются советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, а также представители Европейского Союза и НАТО. По данным Axios, в американскую команду также войдут представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США.

Состав украинской переговорной группы назвал Владимир Зеленский. По его словам, в нее входят глава Офиса президента Кирилл Буданов, бывший представитель Украины в ООН Андрей Кислица, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Переговоры продлятся два дня, 9–10 октября. Зеленский рассчитывает, что команда вернется в Киев в понедельник, 12 октября, и тогда он получит все подробности. Президент также надеется, что европейская команда присоединится как к украинской, так и к американской группе.

Накануне поездки Буданов написал: «Не обо всём можно говорить, но мы должны оставаться мудрыми, сплочёнными и поддерживать свою армию. Мир не достигается громкими заявлениями — это тяжёлая совместная работа».

Как сообщил источник Axios, Соединенные Штаты пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы подготовить документ, который можно было бы представить в качестве совместного предложения. Конкретное содержание положений пока не раскрывают.

Американский источник также напомнил о приближении зимы: если боевые действия продолжатся, предстоящий зимний период будет сложным для всех сторон, а это усиливает интерес к дипломатическому урегулированию.

Кремль непосредственно в встрече в Майами не участвует. Речь идет о консультациях американской и украинской сторон с участием европейских партнеров, а уже выработанные подходы могут стать основой для дальнейших контактов с Россией.

Представители Дональда Трампа могут позже в октябре снова приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, пишет Axios со ссылкой на источник. Последний раз они были там в начале сентября: тогда, по данным Moscow Times, они прилетели в российскую столицу и встретились с Путиным, а на следующий день отправились в Киев.

Встреча проходит на фоне попыток администрации Дональда Трампа возобновить дипломатический процесс. В четверг государственный секретарь США Марко Рубио назвал войну опасным тупиком, а сам Трамп на этой неделе заявил, что в ближайшее время собирается поговорить с Путиным по телефону.

Источник: Axios

Напомним, представители президента Трампа проведут в Майами переговоры по Украине.

Европейские партнеры присоединятся к переговорам между Украиной и США.

Ранее Зеленский назвал главную тему переговоров в США.

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