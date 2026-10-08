Європейські партнери приєднаються до переговорів України та США

До української переговорної команди, яка працюватиме у США 9–10 жовтня, мають приєднатися європейські партнери. Українські представники зустрінуться зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Сторони говоритимуть, зокрема, про можливі варіанти припинення вогню, ППО та фінансову підтримку України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до української переговорної групи у США приєднаються європейські партнери. Українська команда працюватиме в Сполучених Штатах 9 та 10 жовтня. За його словами, вже 9 жовтня українські представники зустрінуться зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та міністр оборони Рустем Умєров. «Українська переговорна команда зустрічається завтра, в п’ятницю, у Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. З нашої сторони — Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров», — сказав Зеленський.

За словами президента, зустрічі мають тривати два дні. Він також очікує, що до переговорів приєднається окрема європейська команда. «Розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи», — зазначив Зеленський. Президент очікує, що після завершення переговорів українська команда повернеться до Києва. За його словами, у понеділок вранці переговорники мають доповісти йому про результати зустрічей та деталі обговорень.

Про що говоритимуть

Однією з головних тем переговорів стане можливе секторальне припинення вогню. Йдеться про домовленості щодо окремих напрямків, а не про повне припинення бойових дій одразу. Зеленський зазначив, що українська сторона розглядає різні варіанти. Серед них — припинення ударів по об’єктах в енергетичному секторі та домовленості щодо ситуації в Чорному морі. «Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику. Що може бути реалістичним або більш реалістичним, поки не готовий сказати», — заявив президент.

Водночас Зеленський не став розкривати всі деталі можливих домовленостей. За його словами, передчасні заяви можуть лише ускладнити переговорний процес. «Не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки», — пояснив він. Окремо українська сторона планує обговорити з американськими партнерами посилення протиповітряної оборони. Для України це залишається одним із ключових питань через регулярні російські ракетні та дронові атаки.

З європейськими партнерами планують говорити про наближення фінансування України. Йдеться про подальшу фінансову підтримку, необхідну для держави в умовах війни. Таким чином, майбутні зустрічі у США мають охопити одразу кілька напрямків — можливі домовленості про припинення вогню, захист українського неба та фінансову підтримку. При цьому до переговорного процесу планують залучити не лише Україну та США, а й європейських партнерів. Про це Зеленський розповів журналістам 8 жовтня.

Посилення протиповітряної оборони стане однією з головних тем переговорів української делегації у США. Володимир Зеленський заявив, що Київ окремо обговорить це питання з американськими партнерами. Також Україна говоритиме про посилення ППО з європейськими та азійськими країнами.

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