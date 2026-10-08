Европейские партнеры присоединятся к переговорам между Украиной и США

К украинской переговорной делегации, которая будет работать в США 9–10 октября, должны присоединиться европейские партнеры. Украинские представители встретятся со специальными представителями президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Стороны будут обсуждать, в частности, возможные варианты прекращения огня, ПВО и финансовую поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к украинской переговорной группе в США присоединятся европейские партнеры. Украинская делегация будет работать в Соединенных Штатах 9 и 10 октября. По его словам, уже 9 октября украинские представители встретятся со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и министр обороны Рустем Умеров. «Украинская переговорная команда встретится завтра, в пятницу, в Соединенных Штатах Америки с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. С нашей стороны — Буданов, Кислица, Арахамия, Умеров», — сказал Зеленский.

По словам президента, встречи должны продлиться два дня. Он также ожидает, что к переговорам присоединится отдельная европейская команда. «Рассчитываем на европейскую команду, которая присоединится к нашей переговорной группе и к американской переговорной группе», — отметил Зеленский. Президент ожидает, что после завершения переговоров украинская команда вернется в Киев. По его словам, в понедельник утром участники переговоров должны доложить ему о результатах встреч и деталях обсуждений.

О чём будут говорить

Одной из главных тем переговоров станет возможное секторальное прекращение огня. Речь идет о договоренностях по отдельным направлениям, а не о полном прекращении боевых действий сразу. Зеленский отметил, что украинская сторона рассматривает различные варианты. Среди них — прекращение ударов по объектам в энергетическом секторе и договоренности относительно ситуации в Чёрном море. «Мы обсуждаем всё. И море, и энергетику. Что может быть реалистичным или более реалистичным, пока не готов сказать», — заявил президент.

В то же время Зеленский не стал раскрывать все детали возможных договоренностей. По его словам, преждевременные заявления могут лишь осложнить переговорный процесс. «Не хочется, скажем так, что-то сказать, а потом Россия, как всегда, наперекор поступит наоборот», — пояснил он. Отдельно украинская сторона планирует обсудить с американскими партнерами усиление противовоздушной обороны. Для Украины это остается одним из ключевых вопросов из-за регулярных российских ракетных и дронных атак.

С европейскими партнерами планируется обсудить вопрос о предоставлении финансирования Украине. Речь идет о дальнейшей финансовой поддержке, необходимой для государства в условиях войны. Таким образом, предстоящие встречи в США должны охватить сразу несколько направлений — возможные договоренности о прекращении огня, защите украинского неба и финансовой поддержке. При этом к переговорному процессу планируется привлечь не только Украину и США, но и европейских партнеров. Об этом Зеленский рассказал журналистам 8 октября.

Усиление противовоздушной обороны станет одной из главных тем переговоров украинской делегации в США. Владимир Зеленский заявил, что Киев отдельно обсудит этот вопрос с американскими партнерами. Также Украина будет обсуждать усиление ПВО с европейскими и азиатскими странами.

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