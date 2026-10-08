Зеленський назвав головну тему переговорів у США

Посилення протиповітряної оборони стане однією з головних тем переговорів української делегації у США. Володимир Зеленський заявив, що Київ окремо обговорить це питання з американськими партнерами. Також Україна говоритиме про посилення ППО з європейськими та азійськими країнами.

Посилення української протиповітряної оборони стане однією з ключових тем переговорів української делегації у США. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, під час поїздки до США українська сторона окремо говоритиме з американськими партнерами про можливості посилити захист українського неба. «Питання протиповітряної оборони буде однією з тем перемовин нашої делегації в США», — сказав Зеленський.

Однак переговори не обмежаться лише Вашингтоном. Президент зазначив, що українські представники також планують обговорити посилення ППО з європейськими партнерами. За словами Зеленського, Київ підтримує відповідні контакти і з країнами Азії. Тобто Україна шукає можливості посилити протиповітряну оборону одразу на кількох напрямках.

Водночас президент не уточнив, про які саме системи ППО, ракети чи інше військове обладнання йтиметься під час переговорів. Також поки немає деталей про можливі домовленості, яких сторони можуть досягти за результатами зустрічей. Питання захисту українського неба залишається особливо важливим через регулярні російські ракетні та дронові атаки. Україна прагне збільшити можливості ППО, щоб краще захищати міста, енергетичні об’єкти та іншу критичну інфраструктуру.

Раніше Зеленський неодноразово говорив про необхідність збільшити поставки засобів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Серед іншого Україна потребує ракет-перехоплювачів для систем IRIS-T та іншого озброєння, яке допомагає збивати російські повітряні цілі. Таким чином, під час майбутніх переговорів у США Київ планує говорити не лише про військову підтримку загалом, а й окремо про те, як посилити захист українського неба. Паралельно такі переговори Україна веде з європейськими та азійськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку української відповіді на нову хвилю російської ескалації. Про це він повідомив після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

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