«Яндекс Пэй» частично возобновил работу после двух суток сбоя

Платежный сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября.

После почти двух суток перебоев пользователям постепенно восстанавливают доступ к переводам, платежам, СБП и операциям в сервисе «Сейви».

По его словам, оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме. В то же время сервис по-прежнему работает нестабильно: часть функций недоступна, а во время операций могут возникать ошибки.

В компании заявили, что восстанавливают работу поэтапно, чтобы система могла справиться с нагрузкой. В качестве компенсации пользователям повысили ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых на период с 11 по 17 октября включительно.

Также платежи по «Супер Сплиту» и кредитам, которые клиенты не смогли внести из-за сбоя, не будут считаться просроченными. Тем, кому уже начислили пеню, рекомендуют обратиться в службу поддержки для получения компенсации.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

Читай нас в