Яндекс Пэй частково відновив роботу після двох діб збою

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Платіжний сервіс «Яндекс Пэй» частково відновив роботу після атаки безпілотників на дата-центр компанії у Володимирі 11 жовтня.

Після майже двох діб перебоїв користувачам поступово повертають доступ до переказів, платежів, СБП та операцій у сервісі «Сейви».

За його словами, оплата пластиковими картками та платіжними стікерами вже працює повноцінно. Водночас сервіс досі працює нестабільно: частина функцій недоступна, а під час операцій можуть виникати помилки.

У компанії заявили, що відновлюють роботу поетапно, аби система могла впоратися з навантаженням. Як компенсацію користувачам підвищили ставку за накопичувальними рахунками в «Сейвах» до 20% річних на період із 11 до 17 жовтня включно.

Також платежі за «Супер Сплітом» і кредитами, які клієнти не змогли внести через збій, не вважатимуться простроченими. Тим, кому вже нарахували пеню, радять звернутися до служби підтримки для компенсації.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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