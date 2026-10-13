Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области с помощью ударных беспилотников вечером 13 октября 2026 года.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в результате вражеского удара погиб один человек, ещё двое получили ранения различной степени тяжести. В центре Павлограда возник пожар.

Источник: Telegram-канал Александра Ганжи.

13 октября в парке «Орлятко» в Соломенском районе Киева в результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали две женщины в возрасте 35 и 40 лет. Обе пострадавшие с осколочными ранениями были доставлены в больницу.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Читай нас в