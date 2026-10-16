Силы обороны сбили российский вертолёт Ми-28 с помощью FPV-дрона стоимостью 18 млн долларов

Украинский зенитный FPV-дрон-перехватчик уничтожил российский ударный вертолёт Ми-28НМ, известный как «Ночной охотник». Операция была тщательно спланирована, а для поражения цели использовался беспилотник ВБ-140 «Молния», стоимость которого составляет всего несколько тысяч долларов.

По его словам, российский вертолёт заманили в ловушку. Подготовка к уничтожению воздушной цели велась заранее, ведь Ми-28НМ регулярно применял управляемые ракеты для ударов по позициям Сил обороны Украины.

«Операция была тщательно спланирована. Мы получили информацию от соседнего подразделения о том, что враг на определенном участке фронта очень активно начал применять армейскую авиацию. Мы знали — в некоторых населенных пунктах он иногда появляется», — отметил «Гектор».

Батарея БПЛА-перехватчиков круглосуточно удерживала беспилотники в воздухе, ожидая появления российского вертолёта. Когда цель наконец обнаружили, украинские военные немедленно перешли к атаке.

По словам «Гектора», ориентировочная стоимость Ми-28НМ составляет 18 миллионов долларов, тогда как украинский дрон-перехватчик стоит всего несколько тысяч долларов.

В то же время операция сопряжена с дополнительными сложностями: российский вертолёт был уничтожен на территории Российской Федерации, где действует мощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за этого управление беспилотником и выполнение задачи требовали особой подготовки.

«Уничтожение этого вертолёта произошло на территории Российской Федерации. Там очень мощная система РЭБ. Там очень трудно летать, поэтому аппарат был адаптирован. И приходилось опускаться очень низко к земле. Это была одна из самых лакомых целей. Летом удалось поразить вражеский „Орион“. Это также довольно крупная цель и очень много осколков», — рассказал старший сержант батареи БПЛА-перехватчиков 115-й отдельной механизированной бригады.

Таким образом, украинские военные применили относительно недорогой беспилотник для поражения дорогостоящего российского боевого вертолёта. Операция также продемонстрировала сложность перехвата воздушных целей в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

О подробностях охоты на российскую армейскую авиацию в эфире радио «Армия FM» рассказал «Гектор» — старший сержант батареи БПЛА-перехватчиков 115-й отдельной механизированной бригады.

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