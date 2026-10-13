Дві жінки постраждали внаслідок падіння уламків безпілотника в київському парку

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13 жовтня в парку «Орлятко» в Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали дві жінки віком 35 і 40 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

«У Соломʼянському районі в парку «Орлятко» відбулось падіння уламків ворожого безпілотника, внаслідок чого травмувалися дві жінки, 35 та 40 років. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомляється із посиланням на поліція Києва.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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