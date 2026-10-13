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У Росії триває судовий процес у резонансній справі щодо вбивства колишнього мера Самари Віктора Тархова та його дружини Наталії. Головна обвинувачена у скоєнні цього злочину, їхня онука Катерина Бєльська, яка також використовує прізвище Тархова, під час судового засідання несподівано звернулася до суду з вимогою дозволити їй підписати контракт із міністерством оборони рф та вирушити на війну проти України.

Під час засідання вона висловила своє бажання взяти участь у бойових діях, аргументуючи це тим, що подібну можливість активно пропонують чоловікам, тоді як жінкам такі можливості публічно не озвучують, і вона прагне скористатися цим правом.

За матеріалами слідства, жорстокий злочин був скоєний з корисливих мотивів задля заволодіння майном подружжя Тархових. Правоохоронці встановили, що онука отруїла своїх бабусю та дідуся. Після вбивства тіла загиблих розчленували, пропустили через м'ясорубку, а рештки викинули у звичайні сміттєві контейнери. Поліції так і не вдалося знайти тіла жертв.

Сама підсудна намагається перекласти відповідальність на інших учасників та стверджує, що діяла під впливом підприємниці Світлани Метревелі. Слідство вважає Метревелі організаторкою вбивства, яка керувала злочином дистанційно з території Грузії, оскільки Катерина Бєльська мала перед нею великий грошовий борг.

До реалізації злочинного плану також був залучений племінник підприємниці Дмитро Метревелі. За даними слідства, він привіз із Грузії отруту, брав безпосередню участь у вбивстві та допомагав знищувати сліди й позбуватися тіл. Водночас обвинувачена наполягає, що безпосередньо розчленуванням займався саме Дмитро. Наразі Світлана та Дмитро Метревелі перебувають у міжнародному розшуку.

Джерело: російські ЗМІ, матеріали судового засідання Самарського обласного суду.

Як повідомлялося, у рф проводилося вербування в'язнів з 2022 року у колоніях по всій росії, їм обіцяли щомісяця 100-200 тис. рублів, додаткові виплати у разі поранення, близько 5 млн рублів родичам, якщо завербований загине, а також амністію через шість місяців війни. Але потім путін обдурив зеків, які погодились воювати в обмін на звільнення, і перестав підписувати укази про помилування.

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