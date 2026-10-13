В России продолжается судебный процесс по резонансному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главная обвиняемая в совершении этого преступления, их внучка Екатерина Бельская, которая также использует фамилию Тархова, во время судебного заседания неожиданно обратилась к суду с требованием разрешить ей подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на войну против Украины.

В ходе заседания она выразила желание принять участие в боевых действиях, аргументируя это тем, что подобную возможность активно предлагают мужчинам, тогда как женщинам такие возможности публично не озвучивают, и она стремится воспользоваться этим правом.

По материалам следствия, жестокое преступление было совершено из корыстных мотивов с целью завладения имуществом супругов Тарховых. Правоохранители установили, что внучка отравила своих бабушку и дедушку. После убийства тела погибших расчленили, пропустили через мясорубку, а останки выбросили в обычные мусорные контейнеры. Полиции так и не удалось найти тела жертв.

Сама подсудимая пытается переложить ответственность на других участников и утверждает, что действовала под влиянием предпринимательницы Светланы Метревели. Следствие считает Метревели организаторкой убийства, которая руководила преступлением дистанционно с территории Грузии, поскольку Екатерина Бельская имела перед ней большой денежный долг.

К реализации преступного плана также был привлечен племянник предпринимательницы Дмитрий Метревели. По данным следствия, он привез из Грузии яд, принимал непосредственное участие в убийстве и помогал уничтожать следы и избавляться от тел. В то же время обвиняемая настаивает, что непосредственно расчленением занимался именно Дмитрий. В настоящее время Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске.

Источник: российские СМИ, материалы судебного заседания Самарского областного суда.

Как сообщалось, в РФ с 2022 года велась вербовка заключённых в колониях по всей России, им обещали ежемесячно 100–200 тыс. рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, около 5 млн рублей родственникам, если завербованный погибнет, а также амнистию через шесть месяцев войны. Но затем Путин обманул заключённых, которые согласились воевать в обмен на освобождение, и перестал подписывать указы о помиловании.

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