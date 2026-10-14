Российские военные используют гражданский транспорт, в частности школьные автобусы и машины скорой помощи, для перевозки личного состава. Об этом заявил военный обозреватель Дмитрий Снегирев, обратив внимание на возможные нарушения норм международного гуманитарного права.

Российские военные используют гражданский транспорт для перемещения личного состава и маскировки пунктов управления беспилотниками.

По информации аналитического отдела ГИ «Права справа», бойцов подразделения «Ахмат», связанных с Рамзаном Кадыровым, перевозят на машинах скорой помощи, а для работы операторов БПЛА переоборудуют автобусы, в том числе школьные.

Аналитический отдел ГИ «Права справа» получил видео- и фотоматериалы, на которых зафиксирована перевозка бойцов подразделений «Ахмат» санитарным транспортом.

Использование оккупантами машин скорой помощи для перевозки личного состава может являться грубым нарушением международного гуманитарного права и при определенных обстоятельствах квалифицироваться как военное преступление.

Согласно Женевским конвенциям, медицинский транспорт предназначен исключительно для гуманитарных целей, в частности для эвакуации раненых и больных, а также для перевозки медицинского персонала и оборудования.

В то же время использование защитного статуса медицинского транспорта или эмблем Красного Креста или Красного Полумесяца для ведения боевых действий или перевозки здоровых военнослужащих и оружия прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям.

Такие действия могут подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом, поскольку подрывают систему защиты гуманитарных миссий и создают угрозу для медиков и раненых.

В то же время медицинский транспорт пользуется специальной защитой международного гуманитарного права. Если его используют для действий, наносящих ущерб противнику за пределами гуманитарных функций, он при определенных условиях может лишиться этой защиты. Однако это не означает автоматического приобретения статуса законной военной цели: соответствующее решение зависит от обстоятельств и норм международного гуманитарного права.

Источник: ФОКУС

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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