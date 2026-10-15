Видео: Россия может попытаться отключить Украину от АЭС и вызвать масштабный блэкаут

Эксперт заявил, что Россия может попытаться вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить население не только без электроэнергии, но и без других жизненно необходимых коммунальных услуг. Специалист также обнародовал возможный план отключения Украины от атомных электростанций.

Россия атакует сетевую инфраструктуру Украины, пытаясь отрезать потребителей от электроэнергии, производимой АЭС. Об этом рассказал бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

По его словам, России не нужно наносить удары непосредственно по атомным электростанциям. Вместо этого оккупационные войска могут атаковать подстанции, через которые электроэнергия с АЭС передается потребителям.

«Они никогда не отказывались от этой идеи — отрезать потребителей от атомных электростанций. Можно не бить по открытым распределительным устройствам АЭС, а наносить удары по подстанциям, которые позволяют понизить напряжение, поступающее с АЭС, и передать электроэнергию потребителю», — пояснил Плачков.

Эксперт предупредил, что защитные сооружения вокруг трансформаторов и автотрансформаторов не гарантируют их сохранность в условиях регулярных российских атак.

«Даже если на этих объектах возведут бетонные саркофаги или конструкции, способные защитить важные трансформаторы и автотрансформаторы, обеспечивающие подачу электроэнергии с АЭС, — если туда ежедневно будут целенаправленно прилетать по п’пять-шесть «шахидов» и будут наносить удары по объектам, обеспечивающим передачу энергии по линиям электропередачи, и по подстанциям «Укрэнерго», то люди выдержат, а вот бетон может не выдержать», — предупредил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, украинские АЭС продолжают работать, а проблемы с энергоснабжением Киева обусловлены, в частности, российскими ударами по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевской ГЭС и Киевской ГАЭС.

<br />

Плачков считает, что для минимизации последствий российских атак необходимо усилить защиту объектов распределения электроэнергии, укрепить их противовоздушную оборону и увеличить количество мобильных огневых групп.

«Это разделение энергосистемы на отдельные элементы. Если работает хотя бы одна тепловая или гидроэлектростанция, специалисты «Укрэнерго» могут вновь собрать объединенную энергосистему воедино. Это как мозаика: складываешь элементы — и получаешь целостную картину и объединенную энергосистему», — пояснил эксперт.

Плачков добавил, что Россия планирует лишить украинцев не только электроэнергии, но и горячей воды, водоснабжения и водоотведения.

Источник: Radio NV

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Читай нас в