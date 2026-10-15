Зеленский заявил о более чем 850 российских «шахидах» на фоне ограничений украинной обороны

С начала 14 октября и до утра четверга Россия применила против Украины более 850 ударных беспилотников «Шахед». Президент Владимир Зеленский заявил, что массированная атака произошла в условиях искусственного ограничения возможностей украинной обороны.

«В десятках наших городов и общин сейчас продолжают оказывать помощь экстренные службы, ремонтные бригады и спасатели работают над ликвидацией последствий российских обстрелов. Фактически весь вчерашний день и сегодня ночью продолжалась массированная атака «шахедов», были постоянные волны, и ни на час наше небо не было свободным от них. С начала вчерашних суток и до 9 часов сегодня было уже более 850 «шахидов», и это именно в период искусственного ограничения возможностей нашей обороны. Часть «шахидов» удалось сбить. Но, к сожалению, были и десятки попаданий», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что произошла одна из крупнейших атак против Кировоградской области, были поражения в Киеве и области, в Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Трое человек были убиты в Кропивницком, столько же — в Днепропетровской области.

«Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину. Россия использует каждый такой момент и должна отвечать за то, что она делает. Нужны решительные меры, чтобы положить конец этой войне. Нужна стабильная поддержка Украины, и прежде всего в защите воздушного пространства. Нужна ЧЕСТНОСТЬ партнеров в отношении войны: важно, чтобы все в Америке были не на стороне агрессора, а на стороне нашей защиты жизни и наших попыток закончить эту войну и гарантировать безопасность», — заявил Президент.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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