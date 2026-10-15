В Донецкой области задержали агента ГРУ, который наводил удары по объектам энергетики

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской военной разведки (ГРУ), который помогал готовить новые атаки на Краматорск. По данным следствия, мужчина работал таксистом и во время поездок по городу собирал информацию о местах нахождения украинских военных и расположении объектов энергетической инфраструктуры. Полученные координаты он передавал для использования при подготовке российских ударов.

Согласно материалам дела, российская спецслужба завербовала жителя Краматорска для корректировки ударов по пунктам сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, а также по ключевым электроподстанциям. Поражение энергетических объектов, как утверждают в СБУ, должно было привести к отключению электроэнергии в прифронтовом городе и перебоям с тепло- и водоснабжением.

По данным контрразведки, мужчина объезжал Краматорск на собственном автомобиле, используя работу таксистом в качестве прикрытия. Он фиксировал расположение потенциальных целей, а также пытался выяснять дополнительную информацию у пассажиров, выдавая себя за сторонника Украины

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства, когда он готовил к отправке российской стороне новую порцию координат. В ходе обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфон, в которых, по сообщению спецслужбы, содержались доказательства сотрудничества с врагом.

В СБУ установили, что мужчина попал в поле зрения российской военной разведки из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Впоследствии представитель российской спецслужбы предложил ему сотрудничество.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

По информации спецслужбы, мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление СБУ.

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