Россия не заставит Украину капитулировать из-за договоренностей с США — Каллас

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Россия ошиблась, сосредоточив свои расчеты в ходе переговоров исключительно на Соединенных Штатах. По её словам, Москва не сможет заставить Украину капитулировать благодаря договоренностям с Вашингтоном, а Европа и впредь будет оказывать Киеву поддержку.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметила, что Россия просчиталась, пытаясь заставить Украину сдаться путем договоренностей с США, начиная с саммита на Аляске в прошлом году.

Россияне хотят обсуждать и вести переговоры с США, чтобы именно Вашингтон обеспечил им желаемый результат. Но у нас есть собственные требования к России. Послание таково: вам нужно разговаривать с европейцами, — сказала она.

Отвечая на вопрос о соглашении по дизельному топливу и энергетическом перемирии, о которых объявил президент США Дональд Трамп и которые предусматривают поставку Россией 300 000 тонн дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки, Каллас назвала эту договоренность очевидным подарком президенту РФ Владимиру Путину.

Вопрос в том, что он получил взамен. Мы видим, что он на самом деле усиливает удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Объявленное энергетическое перемирие с российской стороны фактически не работает, — подчеркнула она.

По словам Каллас, ключевой вопрос заключается в том, что Россия должна прекратить агрессивную войну, и тогда прекратятся и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Если взглянуть шире, большая часть финансирования этой войны поступает за счет нефти. Поэтому Украина наносит удары по этим целям, а Россия атакует энергетическую инфраструктуру на территории Украины, стремясь причинить украинцам как можно больше страданий в преддверии предстоящей зимы, — сказала она.

Каллас вновь подчеркнула, что международное давление нужно оказывать на агрессора, чтобы он прекратил войну, а не на жертву, чтобы она капитулировала. Именно такой позиции, по ее словам, последовательно придерживается Европа.

Об этом в интервью Euronews заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Кая Каллас назвала Украину первой линией обороны Европы от России.

Еврокомиссия подтвердила открытие кластеров для Украины после одобрения языкового закона.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов обучаться на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Читай нас в