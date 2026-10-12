Рада ухвалила закон про мову освіти, на якому наполягала Угорщина

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16119 про освіту дітей із національних меншин і корінних народів України. За остаточне рішення проголосували 266 народних депутатів. На етапі розгляду за основу документ підтримали 273 парламентарі. Закон визначає, що діти з національних меншин і корінних народів можуть здобувати освіту рідною мовою. Водночас обов’язковою умовою залишається вивчення державної мови — української.

Документ стосується мовних прав дітей у сфері освіти. Його ухвалення також має значення для відносин України з Угорщиною, яка неодноразово порушувала питання захисту прав угорської національної меншини в Україні. Після голосування голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати закон і передати його на підпис президенту України.

Чому це важливо для переговорів з Євросоюзом

Ухвалення закону може допомогти Україні просунутися в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Угорщина раніше блокувала подальший рух цього процесу, посилаючись на необхідність забезпечити права угорської меншини в Україні, зокрема право навчатися рідною мовою. Переговори про вступ до ЄС проходять за визначеними напрямами, які називають переговорними кластерами. Відкриття наступних кластерів є одним з етапів цього процесу. Для такого рішення потрібна згода всіх держав-членів Євросоюзу, тому позиція Угорщини має значення.

Ухвалений закон може стати кроком до врегулювання суперечок між Києвом і Будапештом. Водночас саме по собі голосування в парламенті ще не означає, що Угорщина остаточно зняла всі заперечення.

Угорщина може змінити позицію

Як раніше повідомляв «Главком», Угорщина може вже цього тижня припинити блокувати просування України на наступному етапі переговорів про вступ до ЄС. За даними журналістів, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не перешкоджати надсиланню Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття двох наступних переговорних кластерів — «Внутрішній ринок» і «Конкурентоспроможність».

Це може стати важливим кроком у подальшому просуванні України до членства в Євросоюзі. Однак для відкриття переговорних кластерів потрібне узгоджене рішення всіх країн-членів ЄС. Отже, ухвалення закону про освіту національних меншин має не лише внутрішнє значення. Воно також може вплинути на переговори України з Угорщиною та подальший рух до членства в Європейському Союзі. Остаточний результат залежатиме від наступних рішень сторін. Про це відомо із засідання парламенту.

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