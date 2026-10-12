Дев'ятеро дітей досі заблоковані у школі через стрілянину в Кропивницькому

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У Кропивницькому станом на вечір 12 жовтня дев'ятеро дітей вимушено залишаються в приміщенні школи «Крок» через масштабну спецоперацію із затримання озброєного зловмисника, який кинув гранати у бік правоохоронців та відкрив вогонь із автоматичної зброї в центрі міста. Під час вибухів і стрілянини діти разом із викладачкою піднялися на другий поверх навчального закладу.

Поліція рекомендувала утриматися від виходу з будівлі до повного знешкодження та затримання нападника. За наявними даними, постраждалих серед дітей немає, а їхню евакуацію розпочнуть одразу після завершення активної фази операції та усунення загрози.

Джерело: «Суспільне».

У Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік правоохоронців і відкрив вогонь з автоматичної зброї. Для затримання нападника розпочали спеціальну операцію «Грім». До неї залучили необхідні підрозділи, тривають невідкладні заходи.

У мережі поширилося відео конфлікту зі стріляниною за участю співробітників Служби безпеки України та Головного управління розвідки в Києві.

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