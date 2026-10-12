Девять детей до сих пор заблокированы в школе из-за стрельбы в Кропивницком

В Кропивницком по состоянию на вечер 12 октября девять детей вынуждены оставаться в здании школы «Крок» из-за масштабной спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника, который бросил гранаты в сторону правоохранителей и открыл огонь из автоматического оружия в центре города. Во время взрывов и стрельбы дети вместе с преподавательницей поднялись на второй этаж учебного заведения.

Полиция рекомендовала воздержаться от выхода из здания до полного обезвреживания и задержания нападавшего. По имеющимся данным, пострадавших среди детей нет, а их эвакуацию начнут сразу после завершения активной фазы операции и устранения угрозы.

Источник: «Суспильне».

В Кропивницком 12 октября мужчина бросил гранаты в сторону правоохранителей и открыл огонь из автоматического оружия. Для задержания нападавшего начали специальную операцию «Гром». К ней привлечены необходимые подразделения, продолжаются неотложные меры.

В сети распространилось видео конфликта со стрельбой с участием сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в Киеве.

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