Частина шкіл Рівненщини переходить на дистанційне навчання

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У Рокитнівській громаді Рівненської області заклади загальної середньої освіти тимчасово переводять на дистанційний формат навчання через ускладнення безпекової ситуації. Відповідне рішення ухвалили за результатами засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

У селищній раді пояснили, що вимушений крок спрямований на збереження життя і здоров'я учнів та педагогічного персоналу і діятиме до стабілізації безпекової обстановки в регіоні. Власті закликали жителів суворо дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Рокитнівська селищна рада.

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