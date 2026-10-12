Часть школ Ровенской области переходит на дистанционное обучение

В Рокитновской общине Ровенской области учреждения общего среднего образования временно переходят на дистанционный формат обучения в связи с обострением ситуации с безопасностью. Соответствующее решение было принято по итогам заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЕБ и ЧС).

В поселковом совете пояснили, что эта вынужденная мера направлена на сохранение жизни и здоровья учащихся и педагогического персонала и будет действовать до стабилизации обстановки в регионе. Власти призвали жителей строго соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Источник: Рокитновский поселковый совет.

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