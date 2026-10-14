Україна розширила список заборонених російських медіасервісів

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В Україні заборонили ще два російські медіасервіси на замовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла їх до Переліку сервісів держави-агресора.

Iдеться про Tas-ix.media й Kinohype.

«Доступ до них на території України підлягає обмеженню постачальниками електронних комунікаційних послуг», – зазначають у радi.

Повiдомляється, що під час моніторингу Національна рада зафіксувала, зокрема, російську мову інтерфейсу за замовчуванням, програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці, фільми, заборонені до показу в Україні, а також надання доступу до іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежене.

Нацрада поiнформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, про ухвалені рішення й необхіднiсть обмеження провайдерами доступу до вебсайтів цих медіасервісів.

Перелік заборонених медіасервісів можна переглянути на сайті регулятора. На сьогоднi їх 80.

Про це Нацрада повiдомила у Фейсбуцi.

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