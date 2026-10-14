Украина расширила список запрещенных российских медиасервисов

В Украине по решению властей запретили ещё два российских медиасервиса. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил их в Перечень сервисов государства-агрессора.

Речь идет о Tas-ix.media и Kinohype.

«Доступ к ним на территории Украины подлежит ограничению со стороны поставщиков электронных коммуникационных услуг», — отмечают в совете.

Сообщается, что в ходе мониторинга Национальный совет зафиксировал, в частности, русский язык интерфейса по умолчанию, программы с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, фильмы, запрещенные к показу в Украине, а также предоставление доступа к иностранным линейным медиа, распространение которых на территории Украины ограничено.

Нацсовет проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, о принятых решениях и необходимости ограничения провайдерами доступа к веб-сайтам этих медиасервисов.

Перечень запрещенных медиасервисов можно посмотреть на сайте регулятора. На сегодняшний день их 80.

Об этом Нацсовет сообщил в Facebook.

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