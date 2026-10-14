Україна подякувала країнам Балтії за санкції проти російських олігархів

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький подякував урядам Литви, Латвії та Естонії за запровадження національних обмежень щодо російських олігархів, зокрема заборон на їхній в’їзд до цих країн.

"Національні обмеження та заборони на в'їзд надсилають чіткий сигнал: ті, хто фінансує російську військову машину, не повинні почуватися в Європі комфортно", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, російські олігархи фінансують війну, поповнюючи бюджет РФ так званими "добровільними внесками", тож усі вони без винятку мають бути притягнуті до відповідальності та підпасти під санкції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Країни Балтії готуються до можливого нападу РФ та сценарію без допомоги США.

Біля російських портів на Балтійському морі сформувалася значна черга з суден. За даними проєкту Russian Forces Spotter, у ній перебувають близько 150 кораблів, зокрема 65 танкерів і 85 суден для перевезення інших вантажів.

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В Естонії уряд вилучив із нової стратегії державного бюджету механізм підтримки пасажирського судноплавства. Компанія Tallink і Незалежна профспілка моряків Естонії заявили, що це рішення може підвищити ймовірність переведення частини суден разом з екіпажами з-під естонського прапора.

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