Украина поблагодарила страны Балтии за санкции против российских олигархов

Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил правительства Литвы, Латвии и Эстонии за введение национальных ограничений в отношении российских олигархов, в частности запретов на их въезд в эти страны.

«Национальные ограничения и запреты на въезд посылают четкий сигнал: те, кто финансирует российскую военную машину, не должны чувствовать себя в Европе комфортно», — написал он в социальной сети Х.

По его словам, российские олигархи финансируют войну, пополняя бюджет РФ так называемыми «добровольными взносами», поэтому все они без исключения должны быть привлечены к ответственности и подпасть под санкции.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Страны Балтии готовятся к возможному нападению РФ и к сценарию без помощи США.

У российских портов на Балтийском море образовалась значительная очередь из судов. По данным проекта Russian Forces Spotter, в ней находятся около 150 кораблей, в том числе 65 танкеров и 85 судов для перевозки других грузов.

Российские пограничники задержали в Финском заливе сухогруз «Västerbotten» под флагом Кипра, который направлялся в эстонский порт Силлямяэ.

В Эстонии правительство исключило из новой стратегии государственного бюджета механизм поддержки пассажирского судоходства. Компания Tallink и Независимый профсоюз моряков Эстонии заявили, что это решение может повысить вероятность перевода части судов вместе с экипажами из-под эстонского флага.

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