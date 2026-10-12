Рада приняла закон о языке обучения, на котором настаивала Венгрия

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №16119 об образовании детей из числа национальных меньшинств и коренных народов Украины. За окончательное решение проголосовали 266 народных депутатов. На этапе рассмотрения в первом чтении документ поддержали 273 парламентария. Закон определяет, что дети из числа национальных меньшинств и коренных народов могут получать образование на родном языке. В то же время обязательным условием остается изучение государственного языка — украинского.

Документ касается языковых прав детей в сфере образования. Его принятие также имеет значение для отношений Украины с Венгрией, которая неоднократно поднимала вопрос о защите прав венгерского национального меньшинства в Украине. После голосования председателю Верховной Рады поручили безотлагательно подписать закон и передать его на подпись президенту Украины.

Почему это важно для переговоров с Евросоюзом

Принятие закона может помочь Украине продвинуться в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Венгрия ранее блокировала дальнейшее продвижение этого процесса, ссылаясь на необходимость обеспечить права венгерского меньшинства в Украине, в частности право на обучение на родном языке. Переговоры о вступлении в ЕС проходят по определенным направлениям, которые называют переговорными кластерами. Открытие следующих кластеров является одним из этапов этого процесса. Для такого решения требуется согласие всех государств-членов Евросоюза, поэтому позиция Венгрии имеет значение.

Принятый закон может стать шагом к урегулированию споров между Киевом и Будапештом. В то же время само по себе голосование в парламенте еще не означает, что Венгрия окончательно сняла все возражения.

Венгрия может изменить позицию

Как ранее сообщал «Главком», Венгрия может уже на этой неделе прекратить блокировать продвижение Украины на следующем этапе переговоров о вступлении в ЕС. По данным журналистов, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил венгерским дипломатам не препятствовать отправке Украине и Молдове писем о возможном открытии двух следующих переговорных кластеров — «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность».

Это может стать важным шагом в дальнейшем продвижении Украины к членству в Евросоюзе. Однако для открытия переговорных кластеров требуется согласованное решение всех стран-членов ЕС. Таким образом, принятие закона об образовании национальных меньшинств имеет не только внутреннее значение. Оно также может повлиять на переговоры Украины с Венгрией и дальнейшее продвижение к членству в Европейском Союзе. Окончательный результат будет зависеть от последующих решений сторон. Об этом стало известно на заседании парламента.

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