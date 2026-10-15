В Украине возобновилась работа терминалов Starshield в движении, — Минобороны

Работа терминалов Starshield во время движения возобновилась и продолжается в штатном режиме. Силы обороны Украины фиксируют возобновление их работы в отчетах подразделений.

«На данный момент работа Starshield в движении возобновилась и продолжается, мы фиксируем это по отчетам подразделений», — отметил источник.

В Минобороны также сообщили, что продолжают взаимодействовать с международными партнерами, чтобы выяснить все причины и обстоятельства ограничений, введенных накануне.

Ранее внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», заявил, что в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

По его словам, Силы обороны Украины не получали предупреждения об этих ограничениях.

После сообщений о перебоях украинская сторона начала выяснять обстоятельства ситуации с партнерами. В настоящее время, по данным источников в Минобороны, работа терминалов Starshield в движении восстановлена, а военные продолжают сообщать об этом в своих отчетах.

Об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск пояснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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