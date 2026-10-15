В Україні відновилася робота терміналів Starshield у русі, — Міноборони

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Робота терміналів Starshield під час руху відновилася та триває у штатному режимі. Сили оборони України фіксують відновлення їхньої роботи у звітах підрозділів.

«Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів», — зазначило джерело.

У Міноборони також повідомили, що продовжують комунікацію з міжнародними партнерами, щоб з’ясувати всі причини та обставини обмежень, запроваджених напередодні.

Раніше позаштатний радник Президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», заявив, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

За його словами, Сили оборони України не отримували попередження про ці обмеження.

Після повідомлень про перебої українська сторона почала з’ясовувати обставини ситуації з партнерами. Наразі, за даними джерел у Міноборони, роботу терміналів Starshield у русі відновлено, а військові продовжують повідомляти про це у своїх звітах.

Про це повідомили джерела в Міністерстві оборони України.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морганурозкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маскпояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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