Росія назвала Starlink загрозою для суверенітету держав

Рада безпеки Росії заявила, що супутникові системи зв’язку Starlink Ілона Маска та OneWeb нібито можуть використовувати для дестабілізації ситуації в інших країнах. У Москві вважають, що поширення таких технологій створює ризики для державного суверенітету, і закликають швидше розвивати власну супутникову мережу «Рассвет». Заява пролунала на тлі повідомлень про небезпечне зближення російського супутника з апаратом фінської компанії ICEYE.

Російська влада побачила загрозу в поширенні супутникового інтернету Starlink, який розвиває американський мільярдер Ілон Маск. Відповідні висновки зробила Рада безпеки РФ після засідання науково-експертної ради з питань забезпечення інформаційної безпеки країни. У Радбезі заявили про ризики, пов’язані з використанням західних космічних систем зв’язку над територіями суверенних держав. На думку російських посадовців, такі технології нібито можуть застосовувати для впливу на суспільно-політичну ситуацію в інших країнах.

Окремо в заяві згадали супутникові мережі Starlink та OneWeb. У Раді безпеки РФ стверджують, що ці сервіси активно розширюють свою присутність у країнах, які прагнуть швидше розвивати цифрову економіку. «У першу чергу це стосується широко поширених сервісів супутникового зв’язку Starlink і OneWeb, які проводять активну експансію в країнах, зацікавлених у прискореній цифровізації національних економік», — ідеться в заяві.

У Москві також заявили про необхідність прискорити виробництво власних супутників. Російська влада хоче створити альтернативу Starlink, яка забезпечувала б зв’язок на великій території та могла б працювати цілодобово.

Росія розвиває власну систему «Рассвет»

Російський аналог Starlink має назву «Рассвет». Його розробку розпочали у 2022 році. За даними з матеріалу, зараз угруповання налічує лише 32 супутники. У червні 2025 року тодішній керівник «Роскосмосу» Дмитро Баканов розповідав, що на першому етапі систему планують розширити до 350 апаратів. Це, за його словами, має забезпечити глобальне покриття зв’язком у режимі 24/7.

У перспективі Росія хоче збільшити кількість супутників до 900. Для порівняння, мережа Starlink уже налічує понад 10 тисяч апаратів на орбіті. Ілон Маск раніше заявляв про плани розширити угруповання до 42 тисяч супутників. Таким чином, російська система поки значно поступається Starlink за масштабами. Водночас у Москві наполягають на необхідності швидше нарощувати власні космічні можливості.

Російський супутник наблизився до апарата ICEYE

Заява Ради безпеки РФ пролунала на тлі повідомлень про інциденти на орбіті. Зокрема, у жовтні російський військовий супутник «Космос-2612» небезпечно зблизився з апаратом X36 фінської компанії ICEYE. Ця компанія надає супутникові знімки та розвідувальні дані, які використовує Україна. За інформацією видання The Moscow Times, відстань між російським і фінським апаратами під час зближення становила від одного до п’яти кілометрів. Для космічної техніки це дуже мала дистанція.

Маневри російського супутника викликали занепокоєння серед фахівців. Аналітик приватної військово-консалтингової компанії Integrity ISR, колишній офіцер розвідки Військово-повітряних сил США Грег Гіллінгер припустив, що такі дії можуть бути підготовкою до можливих атак на західні космічні апарати. «Це найагресивніша позиція Росії щодо супутника іншої країни, яку я коли-небудь спостерігав», — заявив він.

За оцінкою аналітика, небезпечні зближення можуть бути не просто маневрами, а способом перевірити можливості російських супутників для потенційного протистояння на орбіті.

Чому це важливо

Супутниковий зв’язок сьогодні використовують не лише для доступу до інтернету. Він допомагає підтримувати комунікацію у віддалених районах, забезпечувати роботу критичної інфраструктури, передавати дані та координувати дії під час надзвичайних ситуацій. Під час війни такі системи мають і військове значення. Зокрема, Starlink використовують для зв’язку між українськими військовими підрозділами, а супутникові дані ICEYE допомагають отримувати інформацію про обстановку на території противника.

Тому розвиток супутникових мереж і безпека космічних апаратів стають дедалі важливішими для держав. Водночас заяви російської Ради безпеки про загрози з боку західних систем поки залишаються оцінками російської влади, а не підтвердженням того, що Starlink чи OneWeb використовують для дестабілізації інших країн. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс».

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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