Россия назвала Starlink угрозой суверенитету государств

Совет безопасности России заявил, что спутниковые системы связи Starlink Илона Маска и OneWeb якобы могут использоваться для дестабилизации ситуации в других странах. В Москве считают, что распространение таких технологий создает риски для государственного суверенитета, и призывают ускорить развитие собственной спутниковой сети «Рассвет». Заявление прозвучало на фоне сообщений об опасном сближении российского спутника с аппаратом финской компании ICEYE.

Российские власти усмотрели угрозу в распространении спутникового интернета Starlink, который развивает американский миллиардер Илон Маск. Соответствующие выводы сделал Совет безопасности РФ после заседания научно-экспертного совета по вопросам обеспечения информационной безопасности страны. В Совбезе заявили о рисках, связанных с использованием западных космических систем связи над территориями суверенных государств. По мнению российских чиновников, такие технологии якобы могут применяться для влияния на общественно-политическую ситуацию в других странах.

Отдельно в заявлении упомянули спутниковые сети Starlink и OneWeb. В Совете безопасности РФ утверждают, что эти сервисы активно расширяют своё присутствие в странах, стремящихся к ускоренному развитию цифровой экономики. «В первую очередь это касается широко распространенных сервисов спутниковой связи Starlink и OneWeb, которые ведут активную экспансию в странах, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик», — говорится в заявлении.

В Москве также заявили о необходимости ускорить производство собственных спутников. Российские власти хотят создать альтернативу Starlink, которая обеспечивала бы связь на обширной территории и могла бы работать круглосуточно.

Россия развивает собственную систему «Рассвет»

Российский аналог Starlink называется «Рассвет». Его разработка началась в 2022 году. Согласно данным из материала, сейчас группировка насчитывает всего 32 спутника. В июне 2025 года тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе систему планируют расширить до 350 аппаратов. Это, по его словам, должно обеспечить глобальное покрытие связью в режиме 24/7.

В перспективе Россия хочет увеличить количество спутников до 900. Для сравнения: сеть Starlink уже насчитывает более 10 тысяч аппаратов на орбите. Илон Маск ранее заявлял о планах расширить группировку до 42 тысяч спутников. Таким образом, российская система пока значительно уступает Starlink по масштабам. В то же время в Москве настаивают на необходимости быстрее наращивать собственные космические возможности.

Российский спутник приблизился к аппарату ICEYE

Заявление Совета безопасности РФ прозвучало на фоне сообщений об инцидентах на орбите. В частности, в октябре российский военный спутник «Космос-2612» опасно сблизился с аппаратом X36 финской компании ICEYE. Эта компания предоставляет спутниковые снимки и разведывательные данные, которые использует Украина. По информации издания The Moscow Times, расстояние между российским и финским аппаратами во время сближения составляло от одного до пяти километров. Для космической техники это очень небольшое расстояние.

Маневры российского спутника вызвали беспокойство среди специалистов. Аналитик частной военно-консалтинговой компании Integrity ISR, бывший офицер разведки Военно-воздушных сил США Грег Гиллингер предположил, что такие действия могут быть подготовкой к возможным атакам на западные космические аппараты. «Это самая агрессивная позиция России в отношении спутника другой страны, которую я когда-либо наблюдал», — заявил он.

По оценке аналитика, опасные сближения могут быть не просто маневрами, а способом проверить возможности российских спутников для потенциального противостояния на орбите.

Почему это важно

Спутниковую связь сегодня используют не только для доступа к интернету. Она помогает поддерживать связь в отдаленных районах, обеспечивать работу критически важной инфраструктуры, передавать данные и координировать действия во время чрезвычайных ситуаций. Во время войны такие системы имеют и военное значение. В частности, Starlink используется для связи между украинскими воинскими подразделениями, а спутниковые данные ICEYE помогают получать информацию об обстановке на территории противника.

Поэтому развитие спутниковых сетей и безопасность космических аппаратов становятся всё более важными для государств. В то же время заявления российского Совета безопасности об угрозах со стороны западных систем пока остаются оценками российских властей, а не подтверждением того, что Starlink или OneWeb используются для дестабилизации других стран. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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