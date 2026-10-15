В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали значительный рост числа пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65 % по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

По словам Бровди, в период с 1 по 14 октября украинские силы нанесли удары, в результате которых безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 7306 военнослужащих. Для сравнения: за аналогичный период августа этот показатель составлял 4582, а в сентябре — 5861.

«7306 единиц живой силы — безвозвратные и санитарные потери за 14 суток октября против 4582 за 1–14 августа и 5861 за 1–14 сентября», — рассказал Мадяр.

По информации командующего СБС, наибольший прирост потерь живой силы противника фиксируется на Добропольско-Покровском направлении, в зоне ответственности группировки «Азов», в которую входят 1-й корпус Национальной гвардии Украины и 9-й армейский корпус.

В частности, за первые 14 дней октября бойцы Сил беспилотных систем результативно поразили 3221 единицу живой силы противника, нанеся ей безвозвратные и санитарные потери.

Для сравнения:

1–14 августа — 1594 военнослужащих;

1–14 сентября — 2260 военнослужащих;

1–14 октября — 3221 военнослужащий.

Таким образом, согласно приведенным Бровди данным, октябрьский показатель в этом направлении вырос на 102% по сравнению с августом и на 42,52% — по сравнению с сентябрем.

Роберт Бровди также сообщил, что в период с 1 по 14 октября группировка СБС выполнила 124,5 тысячи боевых миссий — ударных и разведывательных. В целом украинские военные результативно поразили 32 172 цели противника.

Доля живой силы среди пораженных целей составила 22,7% — это 7306 из 32 172 целей.

«В период с 1 по 14 октября силами группировки СБС выполнено 124,5 тыс. боевых миссий (ударных и разведывательных), результативно обработано 32 172 цели противника. Из них удельный вес живой силы составил 22,7% (7306 из 32 172).

Среднесуточный показатель Группировки СБС в октябре составляет 522 единицы живой силы, 2298 вражеских целей в сутки.

Операция по поражению целей противника на оперативной и стратегической глубинах (дата-центры, военные и стратегические объекты, энергоузлы и т. д.) в глубине болот продолжается», — добавил командующий.

В то же время Бровди обратил внимание на существенное ухудшение погодных условий в октябре. Среди основных препятствий он назвал морось, туманы и осадки.

Несмотря на это, Силы беспилотных систем продолжают выполнять ударные и разведывательные задачи, а также проводить операции по поражению военных и стратегических объектов противника на оперативной и стратегической глубине.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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