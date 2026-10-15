В Печерском районе Киева упали обломки российского дрона, есть пострадавшие

В Печерском районе Киева в результате российской атаки пострадали пять человек. Российский беспилотник упал на открытой территории вблизи жилых домов, повредив фасады, крышу и окна. Во дворе загорелся автомобиль.

По словам мэра, вражеский беспилотник упал возле пятиэтажного жилого дома в Печерском районе столицы.

В результате падения были повреждены фасад здания, часть крыши и остекление окон. Также повреждены фасады двух соседних трехэтажных жилых домов.

Кроме того, во дворе загорелся автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже Виталий Кличко уточнил информацию о пострадавших. По его словам, в результате падения вражеского БПЛА пострадали пять человек, двоих из них медики госпитализировали.

«Пятеро пострадавших в Печерском районе, где вражеский БПЛА упал во двор жилых домов. Двоих раненых медики госпитализировали», — написал Кличко.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия и ликвидировать последствия российской атаки.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Telegram.

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