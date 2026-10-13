Москва опрацьовує сценарії війни з Європою до 2045 року – СЗР

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Москва розглядає пряме військове протистояння з європейськими країнами як один із можливих сценаріїв до 2045 року, опрацьовуючи напрямки щодо Польщі, Північної Європи та країн Балтії.

За даними пресслужби Служби зовнішньої розвідки України, наразі ключовою метою Кремля є підрив європейської підтримки України шляхом інструментів гібридної війни, включаючи диверсії, кібератаки, дезінформацію та шпигунство.

У розвідці підкреслили, що в європейських державах перебувають близько 400 співробітників російських спецслужб для перевірки реакції та меж колективної оборони НАТО, а створення регіональних криз на східному фланзі Альянсу розглядається рф для демонстрації нездатності НАТО до швидкого захисту своїх членів.

Джерело: пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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