Москва рассматривает прямое военное противостояние с европейскими странами как один из возможных сценариев до 2045 года, разрабатывая направления в отношении Польши, Северной Европы и стран Балтии.

По данным пресс-службы Службы внешней разведки Украины, в настоящее время ключевой целью Кремля является подрыв европейской поддержки Украины с помощью инструментов гибридной войны, включая диверсии, кибератаки, дезинформацию и шпионаж.

В разведке подчеркнули, что в европейских государствах находятся около 400 сотрудников российских спецслужб для проверки реакции и пределов коллективной обороны НАТО, а создание региональных кризисов на восточном фланге Альянса рассматривается РФ как способ продемонстрировать неспособность НАТО к оперативной защите своих членов.

Источник: пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

Читай нас в