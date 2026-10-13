Москву возмутили заявления Бельгии о российских гибридных атаках

13 октября 2026 года Министерство иностранных дел России вызвало посла Бельгии в Москве Мишеля Жеребцова и выразило ему официальный протест. Поводом для вызова дипломата стали публичные заявления военно-политического руководства Бельгии о прямых военных, гибридных и диверсионных угрозах, исходящих от России.

В российском миновнешнеполитическом ведомстве эти обвинения назвали «необоснованными» и пригрозили, что подобная риторика бельгийской стороны приводит к усилению напряженности в Европе и риску выхода конфронтации из-под контроля, а также будет иметь для страны последствия.

МИД РФ призвал Брюссель снизить уровень антироссийских высказываний и пересмотреть потенциальные последствия такой политики для европейской безопасности.

Источник: заявление Министерства иностранных дел России.

Россия наращивает гибридную деятельность, направленную против союзников Украины. Об этом заявил глава британской службы внутренней разведки MI5.

Дания усиливает подготовку к кризисным ситуациям, в частности к потенциальной военной угрозе со стороны России. В рамках этих мер власти страны привлекают частный бизнес, среди партнеров которого — шведская компания IKEA. По замыслу, коммерческая инфраструктура может стать частью системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

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