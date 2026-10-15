В результате российских атак в Киевской области пострадали четыре человека, уничтожены дом и грузовик

За прошедшие сутки, 14 октября, под российским обстрелом оказались четыре района Киевской области. В результате атак четыре человека получили травмы, также были повреждены частные дома и автомобили, а один дом и грузовик — уничтожены.

«За сутки повреждены 16 частных домов, хозяйственное помещение, забор, легковой автомобиль и складское здание. Еще один частный дом и грузовой автомобиль уничтожены», — говорится в сообщении.

Наибольший ущерб зафиксирован в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах.

В Бучанском районе повреждены три частных дома, транспортное средство и складское помещение. Полностью уничтожены домовладение и грузовой автомобиль. Пострадала 84-летняя местная жительница.

В Фастовском районе повреждены восемь частных домов, также получил травмы мужчина.

В Борисполе повреждены два домовладения.

В Обуховском районе повреждены два дома, травмы получили два человека.

Источник: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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