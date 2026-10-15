Россия нанесла удар по Сумской области, есть пострадавшие и повреждения жилых домов

В Сумской области в результате российских обстрелов пострадали двое мирных жителей. За сутки, с утра 14 по утро 15 октября, российские войска совершили 30 обстрелов по 21 населенному пункту в 13 территориальных общинах области.

В Лебединской общине российский беспилотник попал в жилой дом. В результате атаки острую стрессовую реакцию получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах. Российские войска применяли различные виды вооружения, в частности артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиабомбы.

В результате российских атак были повреждены жилые дома, магазины, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности:

В Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В Лебединской общине были разрушены частные жилые дома, гараж, магазин и легковой автомобиль.

В Ямпольской общине поврежден частный жилой дом, помещение магазина и автомобиль.

В Миропольской общине один частный дом был полностью разрушен, еще один получил повреждения.

В Верхнесироватской и Сумской общинах зафиксированы повреждения жилого сектора.

Кроме того, в результате предыдущих российских атак разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома в Глуховской, Эсманьской и Середино-Будской общинах.

По информации Сумской областной военной администрации, в течение суток воздушная тревога в Сумской области длилась 18 часов 19 минут.

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты региона, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу для мирного населения.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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