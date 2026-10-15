Россия атаковала Луцк реактивными дронами, в городе раздались взрывы

В ночь на 15 октября в Луцке раздались взрывы во время российской атаки с использованием реактивных беспилотников. На Волыни в это время был объявлен желтый уровень воздушной тревоги.

Воздушную тревогу в Волынской области в разных районах сначала начали объявлять после 1 часа ночи, а во второй раз — в 03:55. Всю ночь в регион с востока пытались прорваться реактивные беспилотники российской армии, о чем сообщали Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника добрался до областного центра. В Луцке раздался взрыв. Противовоздушная оборона активно работала, отражая обстрел.

Информации о последствиях текущей атаки пока не поступало. Угроза на момент публикации не миновала.

Источник: Воздушные силы

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