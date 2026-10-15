В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки российского дрона
В Киеве число пострадавших в результате атаки российского беспилотника 15 октября возросло до шести. Удар пришелся на Печерский район столицы.
«Сегодня утром вражеский беспилотник упал во двор жилого дома в Печерском районе. По состоянию на 12:10 известно о шести раненых. Четверо пострадавших — 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 24, 49 и 64 лет — госпитализированы», — говорится в сообщении.
Осколками и взрывной волной повреждены жилые дома, два учебных заведения и около 20 транспортных средств.
На месте происшествия работают спасатели, медики и следственно-оперативные группы полиции, которые продолжают фиксировать последствия преступлений армии РФ.
Об этом полиция Киева сообщила в Telegram.
В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.
В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.
В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.