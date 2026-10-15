В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки российского дрона

В Киеве число пострадавших в результате атаки российского беспилотника 15 октября возросло до шести. Удар пришелся на Печерский район столицы.

«Сегодня утром вражеский беспилотник упал во двор жилого дома в Печерском районе. По состоянию на 12:10 известно о шести раненых. Четверо пострадавших — 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 24, 49 и 64 лет — госпитализированы», — говорится в сообщении.

Осколками и взрывной волной повреждены жилые дома, два учебных заведения и около 20 транспортных средств.

На месте происшествия работают спасатели, медики и следственно-оперативные группы полиции, которые продолжают фиксировать последствия преступлений армии РФ.

Об этом полиция Киева сообщила в Telegram.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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