У Києві зросла кількість постраждалих через атаку російського дрона

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У Києві збільшилася до шести кількість постраждалих унаслідок атаки російського безпілотника 15 жовтня. Удару зазнав Печерський район столиці.

"Сьогодні вранці ворожий безпілотник впав у двір житлового будинку в Печерському районі. Станом на 12:10 відомо про шістьох людей, які зазнали поранень. Чотирьох постраждалих - 68-річного чоловіка та трьох жінок, віком 24, 49 та 64 років - госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будівлі, два навчальні заклади та близько 20 транспортних засобів.

На місці події працюють рятувальники, медики та слідчо-оперативні групи поліції, які продовжують фіксувати наслідки злочинів армії РФ.

Про це поліція Києва повідомила у Телеграмі.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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