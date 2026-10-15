Российская пропаганда начала распространять фейк о нанятом актёре в местах обстрелов в Украине

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о якобы постановочных съемках последствий атак на Украину. Для этого в сети опубликовали три фотографии мужчины с маленькой собакой, которые якобы были сделаны после обстрелов в Днепре, Киеве и Ровно. Однако два изображения оказались сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

На распространенных в сети фотографиях якобы запечатлен один и тот же мужчина с собакой на местах российских атак в разных городах и в разное время. Российские пропагандисты используют эти снимки, чтобы обвинить Украину в инсценировке последствий обстрелов и утверждать, что мужчина является «наемным актером».

На самом деле подлинной является лишь одна из трех фотографий — снимок из Ровно, обнародованный полицией 13 октября после российского обстрела.

Два других изображения, якобы демонстрирующие мужчину с собакой на местах атак в Днепре и Киеве, являются фейковыми. Их создали с помощью искусственного интеллекта.

Это подтверждают специализированные сервисы анализа цифрового контента. Таким образом, утверждение российских пропагандистов о «нанятом актере», основанное на этих трех фотографиях, не имеет надлежащего подтверждения.

Распространение поддельных фотографий является частью системной российской пропаганды, которая пытается представить последствия российских атак на Украину как якобы инсценированные.

Такие информационные вбросы направлены, в частности, на иностранную аудиторию. С помощью фейковых изображений пропагандисты пытаются поставить под сомнение достоверность сообщений о российских обстрелах и создать впечатление, что их последствия намеренно преувеличивают или выдумывают.

В данном случае манипуляция основана на сочетании настоящей фотографии с двумя изображениями, созданными искусственным интеллектом. Именно это и использовали для продвижения ложной версии о якобы постановочных кадрах с мест российских атак.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кроме того, пропаганда РФ усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, ориентируясь на западную аудиторию. Таким образом враг пытается отвлечь внимание мирового сообщества от эскалации террора против гражданского населения Украины.

Директор ФБР Кеш Патель опроверг сообщения СМИ о его якобы визите в Россию 14 октября, назвав подобные публикации фейковыми.

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