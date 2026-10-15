Во время атаки со стороны РФ дрон залетел на территорию Молдовы и вернулся в Украину

В ночь на 15 октября беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной российской атаки на Украину.

По данным Минобороны Молдовы, дрон залетел со стороны Одесской области в 01:43, пролетел в направлении села Пуркар и уже в 01:51 вернулся в Украину через район села Старокозаче.

Молдавские военные продолжают следить за воздушным пространством страны совместно с соответствующими органами и партнерами.

Источник: Министерство обороны Молдовы

Утром 3 октября воздушное пространство Молдовы пересекли пять беспилотников. Инциденты произошли на фоне массированной российской атаки на Украину.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки совершили массированную атаку на Николаев, применив баллистическую ракету «Искандер-М» и ударные дроны типа Shahed. В результате обстрела ранения получили трое гражданских мужчин, также зафиксированы повреждения портовой и городской инфраструктуры.

Читай нас в