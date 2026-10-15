Российские дроны нанесли удар по супермаркету в Одесской области, есть раненые

Российские военные атаковали с помощью беспилотников супермаркет в Одесской области. В результате удара есть раненые, информация о количестве пострадавших пока не сообщается.

После объявления воздушной тревоги мониторинговые каналы сообщили о российских беспилотниках, которые двигались на большой высоте.

Вскоре в местных Telegram-каналах появилась информация об ударе по населенному пункту Маяки. Дроны попали в супермаркет «Таврия». На обнародованных кадрах видно, как после прямого попадания здание рушится и вспыхивает пожар.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба подтвердила УНИАН факт попадания. По предварительным данным, пострадали три человека.

«Вооруженные силы России атаковали Одесскую область реактивными дронами. В одном из населенных пунктов произошло попадание. В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. У него диагностирована минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован. Также пострадали две женщины — 40-летняя и 57-летняя», — сказала пресс-секретарь.

Источник: УНИАН

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В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

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Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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