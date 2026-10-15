Російські дрони вдарили по супермаркету на Одещині, є поранені

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Російські військові атакували безпілотниками супермаркет в Одеській області. Унаслідок удару є поранені, інформація про кількість постраждалих наразі не наведена.

Після оголошення повітряної тривоги моніторингові канали повідомили про російські безпілотники, які рухалися на великій висоті.

Незабаром у місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про удар по населеному пункту Маяки. Дрони влучили в супермаркет «Таврія». На оприлюднених кадрах видно, як після прямого влучання будівля руйнується та спалахує пожежа.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба підтвердила УНІАН факт влучання. За попередніми даними, постраждали троє людей.

«ЗС Росії атакували Одеську область реактивними дронами. В одному з населених пунктів сталося влучання. Унаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. У нього діагностовано мінно-вибухову травму. Потерпілого госпіталізовано. Також постраждали дві жінки — 40-річна та 57-річна», — сказала речниця.

Джерело: УНІАН

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