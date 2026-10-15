Лавров отверг перемирие, поскольку оно могло бы позволить Украине перевооружиться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение огня, если это даст Украине возможность укрепить свой военный потенциал и получить дополнительное вооружение.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с представителями Турции.

«Никакого прекращения огня, чтобы Зеленского снова привели в чувство и снабдили оружием, не будет», — заявил Лавров.

В то же время российский министр не уточнил, при каких условиях Москва могла бы согласиться на другие форматы прекращения боевых действий.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

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