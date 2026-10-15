Россия, вероятно, собирает видеозаписи попаданий ударных беспилотников «Герань», чтобы проверять эффективность алгоритмов оптического распознавания и наведения на цели в реальных боевых условиях. Такую возможную цель сбора видео объяснил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Во многих Telegram-каналах противник просит предателей снимать видео прилетов «Гераней» и передавать информацию за вознаграждение. Четыре года не просили, а вдруг это стало настолько важным», — отмечает Бескрестнов.

По его словам, это может быть связано с использованием на российских ударных беспилотниках систем оптического распознавания целей и наведения на них.

«Противнику важно понять на основе видео прилета, как работают алгоритмы в боевых условиях», — пояснил Бескрестнов.

В этой связи он подчеркнул важность неразглашения информации о результатах российских ударов, призвав граждан не снимать и не публиковать такие видео.

«Вы видите, насколько это важно и необходимо врагу», — подчеркнул Бескрестнов.

Такое мнение высказал внештатный советник Президента Сергей Бескрестнов (Флеш) в Facebook.

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