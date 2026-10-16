Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 16 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 790 российских оккупантов. Такие данные по состоянию на 16 октября 2026 года привёл Генеральный штаб ВСУ.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 16 октября потеряла:

личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек;

танков – 12 414 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 552 (+15) шт.;

артиллерийских систем – 51 242 (+9) шт.;

РСЗО / MLRS – 2 217 (+1) шт.;

средства ПВО – 1 708 (+1) ед.;

самолетов – 449 (+6) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693) шт.;

крылатые ракеты – 5 130 (+0) шт.;

корабли / катера – 35 (+0) шт.;

подводные лодки – 2 (+0) шт.;

автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230) шт.;

специальная техника – 4 833 (+3) ед.

Источник: Генштаб

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65% по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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