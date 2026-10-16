Видео: Все четыре московских аэропорта приостановили прием рейсов из-за атаки дронов

Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно приостановили обслуживание рейсов на фоне атаки беспилотников. По сообщениям российских СМИ, более 20 самолетов, направлявшихся в столицу РФ, были перенаправлены в другие города.

Ограничения ввели в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Российские власти объясняют такие меры необходимостью обеспечения безопасности полётов. Из-за приостановки приема самолетов авиакомпаниям приходится менять маршруты, а пассажирам — ждать возобновления сообщения.

По информации российских СМИ, самолеты, которые не смогли приземлиться в Москве, направляются на запасные аэродромы в других городах. Масштаб перебоев зависит от продолжительности ограничений и решений авиационных служб.

По данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве над Москвой не находится ни одного самолета.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены не только в московских аэропортах. По данным Росавиации, временные меры действуют в 17 аэропортах России, в частности в Домодедово, Жуковском, Нижнем Новгороде и Саратове.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО якобы сбили десятки беспилотников, направлявшихся в столицу РФ.

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Общее количество, о котором заявил чиновник, достигло 59 дронов. Собянин также сообщал об уничтожении новых беспилотников и работе экстренных служб в местах падения обломков.

Между тем мониторинговые каналы сообщают о взрывах и работе ПВО в Московской области. В частности, обозреватели заявляют о взрывах в Электростали и пролете беспилотников в районе Котельников. Также распространяются сообщения о пожаре в Подмосковье.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Ранее массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.

Напомним, в России уже третьи сутки горит нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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